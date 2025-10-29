 الأوقاف: إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد بالزقازيق - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 1:53 م القاهرة
الأوقاف: إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد بالزقازيق

فهد أبو الفضل
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 1:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 1:42 م

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، القرار رقم ٢٩٩ بإطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم -رحمه الله- على المسجد الكائن بشارع عمر بن الخطاب أمام جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ويأتي هذا القرار وفاءً وتقديرًا لعالمٍ جليلٍ من أعلام الأزهر الشريف، وأحد كبار علماء الحديث في العصر الحديث، الذي أفنى عمره في خدمة الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسهم بجهوده العلمية ومؤلفاته القيمة في إثراء الفكر الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، مما عزز مكانة الأزهر وريادته على الساحة العلمية والدعوية.

وأكد وزير الأوقاف أن إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على هذا المسجد إنما هو تعبيرٌ عن عرفان الدولة بعطاء العلماء المخلصين الذين وهبوا حياتهم لخدمة القرآن والسنة ونشر قيم التسامح والرحمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل سوء، وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

