ترامب: من السيء للغاية أنه غير مسموح لي بالمنافسة لخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إنه "من السيء للغاية" أنه غير مسموح له بخوض الانتخابات الرئاسية لفترة ولاية ثالثة، مقرا بما ينص عليه الدستور رغم أنه أعرب عن رغبته في مواصلة تولي المنصب.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) في الطريق من اليابان إلى كوريا الجنوبية "إذا قرأته، فهو واضح للغاية.. غير مسموح لي بالمنافسة. أنه أمر سيء للغاية".

وجاءت تصريحات الرئيس بعد يوم من قول رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه سوف يكون من المستحيل أن يبقى ترامب في البيت الأبيض.

وقال للصحفيين في الكابيتول الأمريكي (مبنى الكونجرس) أمس الثلاثاء "لا أرى المسار لذلك".

وقال جونسون ، الجمهوري الذي بنى مسيرته المهنية بالاقتراب من ترامب، إنه ناقش المسألة مع الرئيس ويعتقد أن ترامب يتفهم الوضع.

وتابع "لقد تحدثنا عن قيود الدستور".