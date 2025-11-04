وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك شيني عن عمر 84 عاما

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن جيك شيرمان، مراسل موقع "بانشبول نيوز" إعلانه، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق توفي عن 84 عاما.

وشغل تشيني منصب نائب الرئيس الـ46 إلى جانب الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن، لولايتين بين عامي 2001 و2009، وكان لعقود شخصية محورية مثيرة للجدل في واشنطن، فضلا عن الدوره المحوري في الغزو الأمريكي للعراق، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي سنواته الأخيرة، ورغم تمسكه بتوجهاته المحافظة المتشددة، أصبح تشيني شبه معزول داخل الحزب الجمهوري، بسبب انتقاداته الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي وصفه بـ"الجبان" وأنه "أكبر تهديد في تاريخ الولايات المتحدة"، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وخلال انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن تشيني أنه سيصوت لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال في بيان: "في تاريخ أمتنا الممتد على مدار 248 عاماً، لم يكن هناك فرد يشكل تهديداً أكبر لجمهوريتنا من دونالد ترمب. لقد حاول سرقة الانتخابات الأخيرة باستخدام الأكاذيب والعنف، لإبقاء نفسه في السلطة بعد أن رفضه الناخبون. لا يمكن الوثوق به في السلطة مرة أخرى".