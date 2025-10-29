نجل ترامب يقارن بين وضع الاقتصاد في عهد والده وبايدن

سلط دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الضوء على ما وصفه بـ"هشاشة" الاقتصاد الأمريكي خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، وماذا كشف ذلك عن وضع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمنافسات مع الصين وقضايا استقرار سلاسل التوريد والمعادن النادرة.

وقال دونالد ترامب الابن، في كلمة خلال مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 الذي تستضيفه السعودية: "تعلمنا في أمريكا أن الحصول على درجة الدكتوراة والشهادات العليا ليست حلا للمستقبل، بل أن العودة بالتصنيع إلى الولايات المتحدة هذا أمر مهم جدًا، وهذا لا يتعلق فقط بإيجاد فرص عمل للناس الذين يمكنهم أن يكسبوا عبر ذلك معيشتهم"، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف: "نحن نوجد الاستقرار وأن يكون لدينا قاعدة تصنيعية تضمن سلاسل الإمداد وألا تنقطع والتي رأينا جميعًا أنها في خطر أثناء حائجة كوفيد وما يتعلق بقضايا المعادن النادرة، هذا مهم جدا."

وتابع: "الدرس الأعظم لم يكن في إدارة ترامب الأولى، ولكن في إدارة بايدن، ومدى هشاشة اقتصادنا ومدى هشاشة العالم إذا كان لدينا قيادة ضعيفة في أمريكا وعدم قدرة على المنافسة وتحقيق الاستقرار في سلاسل الإمداد فإن العالم بأكمله سيكون في الجحيم، وقد رأينا ذلك مع اندلاع حروب في أماكن مختلفة من العالم والتدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والكوارث الرهيبة، وهذه الأربع سنوات في إدارة بايدن لم تكن فقط كانت ما أراده العالم ليتمكن من فهم ما الذي كان على المحك نتيجة هذه الإدارة".

وقال: "أبي، ليس كونه سياسيًا ولكنه من القلائل في أمريكا الذين لعبوا هذه اللعبة الطويلة وفهم ذلك أن القيام بشيء اليوم لن تكون ثماره غدًا هو يفهم هذه اللعبة طويلة الأمد".