جهاز تنظيم الاتصالات يتابع ضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الشبكات استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير

فى ضوء توجيهات الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات خلال افتتاح المتحف المصرى الكبير يوم السبت 1 نوفمبر المقبل، يواصل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جهوده لضمان جاهزية البنية الأساسية للاتصالات بما يتناسب مع هذا الحدث الضخم ويليق بمكانته العالمية.

وفى هذا الشأن؛ قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدعم وتنسيق أعمال شبكات الاتصالات داخل محيط المتحف، وذلك بالتعاون مع مشغلى خدمات الاتصالات.

كذلك قام بإجراء ما يلزم من قياسات لجودة خدمات الاتصالات بجميع الطرق المؤدية إلى المتحف، كذلك بالطرق الممتدة من المطارات إلى المتحف، وداخل منطقة الأهرامات والمتحف.

كما قام بالإشراف على تركيب العديد من الهوائيات ومحطات المحمول لضمان تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة بما يوفر أعلى معدلات التغطية للزوار والوفود القادمة من مُختلف الدول.