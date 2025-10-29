خطيب الأقصى يحذر من تداعيات خطيرة للحفريات الإسرائيلية أسفل وحول المسجد

حذر خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، من التداعيات الخطيرة للحفريات الإسرائيلية المتواصلة أسفل وحول المسجد الأقصى المبارك.

وقال في تصريحات صحفية، إن هذه الحفريات تمثل جريمة متكاملة تستهدف هوية الأقصى وتراثه التاريخي والإسلامي، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية.

وأضاف أن الاحتلال أفرغ الأتربة من أسس المسجد الأقصى، ما جعل بعض أجزائه معلقة في الهواء، مشيرًا إلى أن شاحنات إسرائيلية شوهدت وهي تنقل الأتربة من الجهتين الجنوبية والغربية للمسجد.

وأوضح أن الحفريات امتدت إلى العقارات التاريخية الملاصقة للسور الغربي، ما تسبب في تصدعات وشروخ خطيرة في عدد من الأبنية، مؤكدًا أن الاحتلال يروّج لادعاءات باطلة بأن الهدف من الحفريات هو تعزيز بنية المكان ضد الزلازل، بينما الحقيقة أنها تهدف إلى تقويض استقرار المسجد وتهويد محيطه بالكامل.

ولفت إلى أنّ ما يجري يمثل اعتداءً سافرًا على حرمة المسجد الأقصى وأوقافه الإسلامية، محذرًا من أن فصل الشتاء القادم قد يزيد حجم الأضرار نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى الأساسات الضعيفة.

وشدد على أن المخاطر أصبحت واقعية وليست محتملة، في ظل الاقتحامات اليومية لباحات المسجد وأداء الطقوس التلمودية داخله، مشيرًا إلى أن المسجد الأقصى وقفٌ إسلامي خالص لا يقبل القسمة أو الشراكة.

ودعا الشيخ صبري في ختام حديثه الأمة الإسلامية والعربية إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، من خطر التهويد والانهيار.