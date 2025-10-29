سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت أجهزة الأمن بمركز بني مزار في محافظة المنيا، القبض على شاب دهس 13 شخصا من "المعازيم" بسيارته في أثناء حفل زفاف.

وتلقى اللواء حاتم حسن مدير أمن المنيا، إخطارا من المقدم بلال الجنايني رئيس فرع البحث لشمال المنيا، يفيد بوقوع حادث دهس بقرية صندفا بمركز بني مزار شمال المحافظة.

وبالفحص وانتقال ضباط مباحث مركز شرطة بني مزار لمحل الواقعة، تبين دهس شاب بعض "المعازيم" بسيارته في أثناء حضوره حفل زفاف قاصدا أحداث إصابتهم؛ على إثر نشوب مشاجرة بين أهالي العروسين، مما أثار حفيظته وارتكب الواقعة وتسبب في إصابة 13 شخصا.

وتمكنت أجهزة الأمن، من إلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بموجب الواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.