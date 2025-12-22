 قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم بناية سكنية يقطنها 100 شخص جنوب القدس - بوابة الشروق
الإثنين 22 ديسمبر 2025 10:32 ص القاهرة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم بناية سكنية يقطنها 100 شخص جنوب القدس

القدس - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 10:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 10:22 ص

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، عمارة سكنية بحي واد قدوم في راس العامود بسلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية قولها إن "العمارة التي هدمها الاحتلال بحجة عدم الترخيص، تضم 13 شقة سكنية ويقطنها حوالي 100 شخص".

وأضافت أن الاحتلال أغلق منذ ساعات الصباح منطقة واد قدوم بالكامل، وأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات، اقتحمت البلدة وحاصرت محيط البناية السكنية.

ووفق المصادر، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على النساء والرجال في حي واد قدوم ببلدة سلوان، أثناء محاصرتها للبناية السكنية وهدمها، كما اعتقلت شابين من محيط البناية.

وقالت وكالة "وفا"، إن بلدية الاحتلال في القدس تمتنع عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم منازلهم أو تجبرهم على ذلك، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارساتها الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

