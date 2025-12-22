رئيس جهاز الملكية الفكرية: بعض أقسامنا تتمتع بالضبطية القضائية ونتعاون مع شرطة المصنفات والجمارك

قال الدكتور هشام عزمي رئيس جهاز الملكية الفكرية، إن الجهاز مسئول عن حماية حقوق المبتكرين والمبدعين الفكرية.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON E" مساء اليوم الأحد ، أن الملكية الفكرية تحمي نتاج العقل البشري، (أعظم ما وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان)، سواء كان منتجًا علميًا أو فكرة لعلامة تجارية أو عملًا إبداعيًا بكافة صوره.

ولفت إلى أن الجهاز ناتج عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في 2020 والتي دُشنت في سبتمبر 2022، قائلًا: "هي الاستراتيجية الأولى من نوعها في مصر.. على الرغم من تاريخها الطويل من ثلاثينيات القرن الماضي".

وأوضح أن الهدف الأول لهذه الاستراتيجية شمل إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية للإدارة هذه المنظومة كليًا داخل مصر.

ونوه إلى أن بعض أقسام الجهاز تتمتع بالضبطية القضائية، لافتًا إلى تنسيقهم المستمر مع جهات الإنفاذ كشرطة المصنفات ومباحث التموين والجمارك الممثلة داخل مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن الملكية الفكرية تمس جميع مجالات الدولة سواء كانت صناعية وتضم براءات الاختراع، وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية، بجانب للملكية الأدبية، موضحًا أن هذه الصلاحيات كانت موزعة على 7 وزارات سابقًا.

واختتم قائلًا: "هذه نقلة نوعية في منظومة الملكية الفكرية ليس في مصر وحدها ولكن على مستوى العالم".