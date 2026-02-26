هيلاري كلينتون تحث على استجواب ترامب بشأن إبستين

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، اليوم الخميس، إنها لم تكن تعلم شيئا عن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بجيفري إبستين.

كما حثت كلينتون المشرعين على استجواب الرئيس دونالد ترامب تحت القسم بشأن الممول الراحل المثير للجدل الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، قالت كلينتون إن ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل تكشف عن "معلومات مقلقة للغاية ومروعة حقًا".

وعندما سألها أحد الصحفيين في مؤتمر ميونيخ للأمن عن كيفية انعكاس السلوك المزعوم لقادة غربيين في هذه الملفات على القيم الغربية، علقت كلينتون: "إنه لأمر مروع، ونأمل أن يستمر نشر المزيد من هذه المعلومات يوميًا".

مع ذلك، أشارت كلينتون إلى أن مجرد وجود اسم شخص ما في الملفات لا يعني بالضرورة ارتكابه جريمة.

وقالت إن المعلومات "يجب أن تكون شفافة تمامًا" حتى يتمكن الناس "ليس فقط من الاطلاع على محتواها، بل أيضًا، عند الاقتضاء، محاسبة المسئولين".