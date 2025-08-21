عامل يقتل ابن عمه في قنا بسبب خلافات عائلية

لقي شاب مصرعه طعنا بسلاح أبيض على يد ابن عمه، اليوم، في قرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، إثر خلافات عائلية قديمة تجددت بين الطرفين.

وتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن قنا، بلاغا من غرفة العمليات يفيد بمقتل شاب يبلغ من العمر 37 عاما، بعدما سدد له ابن عمه عدة طعنات بآلة حادة، وفر هاربا من موقع الحادث.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو المركزي، فيما تكثف وحدة مباحث دشنا جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الجريمة.