ماييلي يتصدر قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة الفريق لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامته في الثامنة مساء السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدخل بيراميدز اللقاء بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك نهضة بركان بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية، في مواجهة مرتقبة تجمع بطلي القارتين.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – محمد الشيبي – محمد حمدي – طارق علاء – كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – محمود دونجا – مهند لاشين – محمود زلاكة – وليد الكرتي – عبدالرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – إيفرتون دا سيلفا – محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس.

ويأمل بيراميدز في تحقيق أول ألقابه القارية في تاريخه، فيما يسعى نهضة بركان إلى حصد ثالث ألقابه الأفريقية ومواصلة تفوق الأندية المغربية في السوبر القاري خلال السنوات الأخيرة.