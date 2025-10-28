البيت الأبيض: رئيسة الوزراء اليابانية أبلغت ترامب بأنها سترشحه لجائزة نوبل للسلام

قال البيت الأبيض إن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها سترشحه لجائزة نوبل للسلام.

وأصبح هذا الأمر ممارسة شائعة بين بعض قادة الدول الساعين إلى نيل رضا ترامب، إذ عبر عدد منهم في الأشهر الأخيرة عن دعمهم لترشيحه أو وعدوا بالقيام بذلك على الأقل.

وكان ترامب قد تلقى ترشيحا مماثلا خلال رحلته الحالية من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت يوم الاثنين.

ولم يفز ترامب بجائزة نوبل هذا العام، لكنه أشار إلى أن لجنة الجوائز اتخذت قرارها قبل أن يساهم في التوسط لوقف إطلاق النار الذي أوقف القتال بين إسرائيل وحماس في غزة.