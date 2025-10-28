المتحدث باسم حماس: لن يربح أحد من استمرار إعاقة تشكيل لجنة إدارة غزة

شدد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن الحركة «صادقة جدًا» وجاهزة لتسليم مقاليد الأمور في قطاع غزة بشكل تام وكامل.

ودعا خلال تصريحات لـ «الجزيرة» فتح إلى الإسراع في تشكيل لجنة وطنية إدارية لتسلم المسئوليات، قائلا: «لن نكون في الترتيبات الإدارية المتعلقة بحكم قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب، وندعو الإخوة في فتح إلى الإسراع في الموافقة على تشكيل هذه اللجنة الوطنية الإدارية لقطاع غزة، وسيرى الجميع أن حماس ستقوم بتسليم كافة الأمور وبشكل تام وكامل وسلس».

وأكد أن الهدف «نزع الذرائع» لوقف الحصار وبدء عملية الإعمار، لمواجهة «الكارثة غير المسبوقة» التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مشددا أن الحركة أبدت «مرونة كبيرة جدًا» في كل الأمور المراحل وتدعو إلى الإسراع في عملية تسلم الأمور بقطاع غزة واتخاذ خطوات عملية على الأرض.

وأضاف أن «السلطة تعتقد أنها يمكن أن تحقق مكاسب فئوية ضيقة من خلال التأخير أو الانتظار»، مشددا: «لن يربح أحد من استمرار إعاقة تشكيل هذه اللجنة، وأدعو السلطة إلى الانحياز إلى حالة الإجماع التي تشكلت قبل أيام في القاهرة، والكف عن محاولات ابتزاز المواقف من هنا أو هناك، وأن تكف عن الانتهازية السياسية التي تتعامل بها».

ودعا إلى ضرورة تهيئة الأجواء الإيجابية لإتمام هذه العملية العاجلة والملحة والضرورية، مضيفا: «ليس هناك وقت أولى من الآن لتشكيل هذه اللجنة لتسلم الأمور وتوحيد الموقف الفلسطيني، في ظل خطورة المرحلة المقبلة غير المسبوقة».