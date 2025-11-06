والد الشرع: الأمير عبد الله الأول استضاف عائلتنا وللأردن مكانة خاصة في قلوبنا

تحدث حسين الشرع والد الرئيس السوري أحمد الشرع عن علاقته الوثيقة بالأردن مستذكرا الفترة التي عاش فيها وأهله على أرض المملكة، والعلاقات الطيبة التي جمعته بأهلها.



وقال الشرع في تصريحات تلفزيونية إن عائلته أقامت في الأردن خلال عشرينيات القرن الماضي، إبان فترة إمارة شرق الأردن، لمدة عشر سنوات، حيث شاركوا آنذاك في ما وصفه بـ"الثورة السورية".



وأشار إلى أنهم وجدوا الترحيب الكبير في منطقة بني كنانة، وعند عشائر بني صخر، وخاصة لدى الشيخ حديثة الخريشة والأمير عبدالله الأول، قبل قيام المملكة.

وأكد الشرع أن عائلته لاقت استقبالا كريما من مختلف العشائر الأردنية، مشيرا إلى أنه عاش في الأردن فترة طويلة من الزمن، حتى أنه وزملاءه كانوا يتركون مقاعد الدراسة في الجامعة للالتحاق بالفدائيين في سبيل تحرير فلسطين.

وأضاف أنه ما زال يحتفظ بعلاقات طيبة مع العديد من الأردنيين الذين عرفهم خلال تلك الفترة، سواء كزملاء أو أصدقاء، مشيرا إلى أن بعضهم تقلد مناصب وزارية لاحقا، مثل الدكتور زياد فريز، والدكتور بسام الساكت، ونايف القاضي.

وختم حسين الشرع حديثه قائلا: "نتمنى للأردن كل الخير بقيادة سيدنا الملك عبدالله الثاني، فالشعب الأردني والشعب السوري شعب واحد، وبلاد الشام – سوريا ولبنان والأردن وفلسطين – أرض واحدة تجمعها العادات والتقاليد نفسها".

وأشار إلى أنه يعمل حاليا على إصدار كتاب جديد يتناول الشخصية الشامية لبلاد الشام، بوصفها نسيجا حضاريا واحدا يجمع شعوب المنطقة.