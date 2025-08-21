الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الدولي بشأن الاستيطان في الضفة الغربية

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بالبيان المشترك الصادر عن 21 دولة، الذي أكد أن خطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة التي وافقت عليها إسرائيل الأربعاء "غير مقبولة" وتشكل "انتهاكا للقانون الدولي".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، إن هذا البيان الدولي الذي صدر عن وزراء خارجية: المملكة المتحدة، وأستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، واستوينا، وفنلندا، وفرنسا، وإيسلندا، وايرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، يعتبر خطوة مهمة وضرورية، يجب استكمالها بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على التراجع عن هذه المخططات الاستيطانية الخطيرة، والتي تفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها.

أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خطة استيطانية كبرى في الضفة الغربية المحتلة برعاية وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إذ وافقت لجنة الاستيطان الحكومية على الشروع في تنفيذ مخطط "إي 1"، الذي بدء الترويج له في تسعينيات القرن الماضي.

وتتضمن الخطة بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة، بحيث يجري توسيع مستوطنة معاليه أدوميم وربطها بمدينة القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، رغم تحذير المجتمع الدولي من أن ذلك سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.