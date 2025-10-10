عباس في مقابلة نادرة مع قناة إسرائيلية: نأمل أن يسود السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله في أن يسود السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا ترحيبه بوقف إطلاق النار والجهود المبذولة لتحقيق الهدوء.

وقال عباس، في مقابلة نادرة مع القناة 12 الإسرائيلية أُجريت في مقرّ السلطة الفلسطينية برام الله، أمس الخميس، إنّ "ما حدث كان يومًا عظيمًا جدًا"، بحسب ما نقلته إذاعة مونت كارلو الدولية.

وأضاف: "لقد تأمّلنا، أو نتأمّل الآن، أن يقف شلال الدم الذي يسيل في بلادنا، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس"، مشيرًا إلى أن "توقّف شلال الدم أمر يُسعدنا، ونأمل أن يستمرّ، وأن يسود السلام والأمن والاستقرار بيننا وبين إسرائيل".

وردًا على سؤال بشأن إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، والمطالب الإسرائيلية بوقف صرف رواتب لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قال الرئيس عباس: "أقول بصراحة إننا وضعنا خطة إصلاح، ومن ضمنها معالجة ملف رواتب الأسرى، وقد اتفقنا في هذا الشأن مع الولايات المتحدة، ووافقت عليه واشنطن".

وأوضح عباس أن الإصلاحات تشمل قطاعات التعليم والمالية والصحة والأمن، مؤكّدًا أن بعضها بدأ تنفيذه بالفعل، فيما يجري استكمال الباقي، مضيفًا أن السلطة الفلسطينية "ستمضي قدمًا في هذا المسار الإصلاحي لتصبح سلطة يُضرب بها المثل، وسلطة قادرة على الاستمرار في قيادة الشعب الفلسطيني".

وخلال لقائه العشرات من ممثلي منظمات السلام الإسرائيلية في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله، رحّب عباس بـ"الاتفاق الذي وُقّع مؤخرًا، وبنهاية الحرب، وبإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف: "قبل بضعة أشهر كانت لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطة لطرد الفلسطينيين، لكنه نسيها لاحقًا. ومع ذلك، سنبقى في وطننا، وسنقيم دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".