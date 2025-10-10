وزير الخارجية السوري يصل بيروت في أول زيارة لوزير بحكومة الشرع إلى لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الجمعة، العاصمة بيروت، في أول زيارة إلى لبنان يجريها وزير بحكومة الرئيس أحمد الشرع.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الشيباني وصل بيروت برفقة وفد، للقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي.

وتعد الزيارة الرسمية الأولى للشيباني إلى لبنان منذ توليه منصبه بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر ديسمبر 2024.

وهي أيضا أول زيارة رسمية لمسؤول سوري رفيع إلى لبنان منذ تأسيس الحكومة الجديدة بدمشق في مارس الماضي.

وفي أبريل الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية بالرئيس السوري أحمد الشرع، في دمشق، في زيارة هي الأولى لمسئول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحثا عدة قضايا مشتركة أبرزها قضية الموقوفين السوريين في لبنان.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لإنهاء الملفات العالقة، لا سيما مع دول الجوار، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.