استقبل مستشفى العجمي، غربي محافظة الإسكندرية، 9 حالات مصابة، بينهم 8 أجانب من "بنجلاديش" في حادث مروري جراء تصادم سياراتهم بأخرى في وصله الكيلو 21.

كما استقبل المستشفى سيدة تدعى نادية عبدالعزيز، في حادث سير أخر لأتوبيس نقل عام في منطقة الدخيلة، وأصيبت بجروح وكسور ونزيف داخلي، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، لكنها فارقت الحياة بعد ذلك.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارين من مأموري قسمي شرطة الدخيلة وأول العامرية، يفيدان بورود إشارتين من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغين من الأهالي، بوقوع الحادثين.

وتبين من المعاينة والفحص المبدئي أن المصابين هم: "سوجين ميا، 26 عامًا، جرح بالرأس وكسر بالكوع وكسر بالترقوة، وجرى خياطة الجروح وعلاج الكسور وخرج على مسئوليته، وإسلام جميرل، 31 عامًا، مصاب سحجات بالكتف والساعد الأيمن، وشوتون ميا، 31 عامًا، كسر بعظمة الترقوة وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة، ومحمد سليمون ميا، 21 عامًا، كدمه بالقدم، وسيام خان، 20 عامًا كدمة باليد، ومحمد شانين، صويج ميا، 30 عامًا، كسر في عظمه الترقوة".

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، فإنه وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ رفقة، سيارات الإسعاف، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتقديم الرعاية لهم، وخرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.