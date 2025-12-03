 السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى قصر العينى - بوابة الشروق
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 6:29 م القاهرة
السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى قصر العينى

أحمد نصر
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 6:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 6:15 م

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود نشب داخل منور فى مستشفى قصر العيني فى السيدة زينب بمحافظة القاهرة دون وجود إصابات.

البداية جاءت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى قصر العيني فى السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

ودفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق وتبين اندلاع حريق محدود داخل منور مستشفى قصر العيني بالسيدة زينب.


تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للمساكن المجاورة وإخماد الحريق تم تحرير محضر بالواقعة وإخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

