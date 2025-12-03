 على سبيل المزاح.. القبض على طالب ألقى قطة من علو بالقاهرة - بوابة الشروق
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 6:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

على سبيل المزاح.. القبض على طالب ألقى قطة من علو بالقاهرة

وليد ناجي
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 6:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 6:10 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طالب بعد نشر منشور يتضمن إلقاء الطالب لقطة من علو، مشيرا إلى أنه فعل ذلك على سبيل المزاح.

يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" من علو والتسبب فى نفوقها بمنطقة الشرابية بالقاهرة.


بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة والتي تولت التحقيق.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك