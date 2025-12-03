سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طالب بعد نشر منشور يتضمن إلقاء الطالب لقطة من علو، مشيرا إلى أنه فعل ذلك على سبيل المزاح.

يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" من علو والتسبب فى نفوقها بمنطقة الشرابية بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة والتي تولت التحقيق.