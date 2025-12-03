مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر ملتزمة بفتح معبر رفح من الاتجاهين لاستقبال الجرحى من غزة وعودة الفلسطينيين إلى القطاع

قالت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن مصر تؤكد التزامها بمقررات اتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها تشغيل معبر رفح في الاتجاهين، لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة، وعودة الفلسطينيين إلى القطاع.

ونوهت المصادر، مساء الأربعاء، أن «عدم تشغيل المعبر في الاتجاهين يخالف بشكل صريح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

وحذرت من أن «فتح معبر رفح في اتجاه واحد يكرس عملية تهجير الفلسطينيين»، وذلك حسبما أفادته قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، مساء الأربعاء.

ونفى مصدر مصري مسئول ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لخروج الفلسطينيين من غزة.

وأضاف المصدر أن أنه إذا تمم التوافق على فتح المعبر فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي طبقًا لما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.