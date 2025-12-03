 القبض على مالك مخزن جمع بطاقات شخصية لمواطنين لدفعهم للتصويت لمرشح معين بسوهاج - بوابة الشروق
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 6:28 م القاهرة
القبض على مالك مخزن جمع بطاقات شخصية لمواطنين لدفعهم للتصويت لمرشح معين بسوهاج

وليد ناجي
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 6:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 6:09 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مالك مخزن جمع عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين بدائرة جهينة بسوهاج، لدفع أصحاب البطاقات للتصويت لصالح مرشح معين.

يأتي ذلك فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، إذ تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج من ضبط (مالك مخزن، مقيم بدائرة المركز) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة والتي تولت التحقيق.

