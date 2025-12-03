الهيئة العربية للتصنيع توقع بروتوكولا مع إحدى الشركات التركية العالمية

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكولا للتعاون مع شركة أميستون إنترناشيونال جروب للتجارة، والتي وقعها عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

وخلال فعاليات التوقيع، أوضح اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تتطلع بقوة إلى التعاون الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي، وترحب بعقد الشراكات لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي معربا عن اعتزازه، بالتعاون مع شركة أميستون التركية.

وقال إن مجالات التعاون تتضمن توطين أحدث التكنولوجيات في مجال تقنيات وأنظمة الصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أننا نتطلع من هذا التعاون أن تصبح الهيئة العربية للتصنيع مركزًا إقليميًا للتعاون ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع شركة أميستون، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية، ويدعم الدول الشقيقة والصديقة.

ومن جانبه، أعرب كبار مسئولي شركة أميستون التركية، عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية.

وأوضح أن شركة أميستون تهتم في صناعاتها بمطابقة معايير الجودة العالمية، وهذا ما يتوافر بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

وفي سياق متصل، حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تفقد جناح شركة أمستون، مؤكدا أهمية زيادة فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة بين الجانبين.