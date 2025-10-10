أعلنت "لجنة جائزة نوبل"، اليوم الجمعة، فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام؛ وذلك نظير "تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا".

وكان من المقرر إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 اليوم الجمعة، في عام هيمنت عليه حملة مستمرة منذ أشهر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل ما ينظر لها على أنها أهم جوائز العالم، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وعبر ترامب صراحة عن رغبته في الحصول على الجائزة التي فاز بها أربعة من أسلافه، وهم باراك أوباما في 2009 وجيمي كارتر في 2002 وودرو ويلسون في 1919 وثيودور روزفلت في 1906.

وفازوا جميعا بالجائزة أثناء وجودهم في مناصبهم باستثناء كارتر، وجرى اختيار أوباما للفوز بالجائزة بعد أقل من ثمانية أشهر من توليه المنصب، وهو نفس الحال مع ترامب حاليا.