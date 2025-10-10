ميرتس: ألمانيا لن تشارك عسكريا في غزة وستدعم جهود السلام

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده لن تشارك عسكريا في أي مهمة دولية بقطاع غزة، لكنها مستعدة لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط والمساهمة في عملية السلام.

وقال ميرتس في بيان اليوم الجمعة: "نريد المساعدة في وضع الإطار القانوني لمثل هذا الوجود، على سبيل المثال من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن".

وحدد المستشار الألماني في البيان عددا من النقاط التي يمكن لألمانيا أن تشارك من خلالها في عملية السلام في غزة، من بينها: تقديم مساعدات إنسانية فورية بقيمة 29 مليون يورو، وتوجيه دعوة - بالتعاون مع مصر - لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، ومشاركة ألمانيا في مجلس السلام المقترح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي من المفترض أن يشرف على حكومة انتقالية مستقبلية في قطاع غزة.

وأضاف ميرتس: "وأخيرا، ستراجع الحكومة الألمانية في ضوء التطورات الميدانية ممارساتها في منح تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة".

وأشار ميرتس إلى أن حكومته تتبع في هذه النقاط "بوصلة واضحة"، وأضاف: "ألمانيا تدافع عن وجود وأمن إسرائيل، وهذا جزء جوهري وثابت من علاقاتنا"، مؤكدا أن حكومته لديها قناعة راسخة بأن "حل الدولتين هو أفضل سبيل لمستقبل سلمي لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".