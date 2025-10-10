روسيا: سندعم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام

أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا ستدعم حاليا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة "نوبل" للسلام.

وقال أوشاكوف في تصريحات صحفية: "أعتقد أننا سندعم ذلك الآن إذا طلب منا ذلك"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ووصف أوشاكوف، تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" ومنح ترامب جائزة نوبل للسلام بأنها "فظيعة".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أمس الخميس التهنئة للرئيس ترامب لنجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن الرئيس ترامب يستحق بناء على ذلك وعن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام.

في سبتمبر أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكمبودي براك سوخون من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده رشحت ترامب لجائزة السلام لتحقيقه وقف إطلاق النار في الصراع الحدودي مع تايلاند.