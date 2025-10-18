كيت بلانشيت على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

وصلت النجمة العالمية كيت بلانشيت، إلى مهرجان الجونة، وكان أول مشاركة لها وفي الفعاليات، حضور السجادة الحمراء لفيلمها (أب، أم، أخت، أخ) إخراج جيم جارموش، من إنتاج الولايات المتحدة، إيرلندا، فرنسا.

يستكشف الفيلم الروابط الملتبسة بين الأبناء البالغين وآبائهم البعيدين، وبين الأشقاء، عبر ثلاث حکایات معاصرة في الولايات المتحدة وإيرلندا وفرنسا تتشابك ثيمات العائلة والمسافة والذاكرة ضمن رحلة شاعرية تكشف هشاشة الروابط الإنسانية.

يذكر أن كيت بلانشيت ينظم لها المهرجان صباح غد الأحد جلسة حوارية تديرها الإعلامية اللبنانية رياةابي راشد، كما يكرمها بجائزة "بطل الإنسانية" تقديرًا لالتزامها برفع الوعي حول قضايا النزوح القسري.

وتتمتع بلانشيت الحائزة على جائزتي أوسكار، بحضور عالمي لافت سواء في مجال السينما أو العمل الإنساني، وتمتد مسيرتها الفنية الاستثنائية لأعمال حصلت على إشادة واسعة منها "إليزابيث - Elizabeth"، "كارول - Carol "، و"تار-Tàr"، إلى جانب فوزها بجائزتي أوسكار عن دوريها في فيلمي "الطيار - Aviator"، و"بلو جاسمين - Blue Jasmine".

وتميّزت في المسرح، وشغلت منصب المديرة الفنية المشاركة لفرقة سيدني ثياتر كومباني، وهي أيضًا الشريكة المؤسسة لشركة الإنتاج "Dirty Films" التي حققت نجاحًا كبيرًا بإنتاج أعمال سينمائية وتلفزيونية حصدت جوائز مرموقة.

ويمتد حضور بلانشيت، إلى النشاط الإنساني، فمنذ عام 2016، شغلت منصب السفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إذ سخّرت منصتها لرفع الوعي العالمي حول قضايا اللاجئين وحشد الدعم لهم، لتصبح صوتًا مدركًا وملتزمًا بقضايا النازحين حول العالم.

وأجرت رحلات ميدانية إلى مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن ولبنان وبنجلاديش وجنوب السودان والنيجر والبرازيل، إذ استمعت إلى قصص اللاجئين، وسلطت الضوء على الحاجة الماسة إلى الدعم، وفي عام 2018، كرمت بجائزة الكريستال من المنتدى الاقتصادي العالمي تقديرًا لجهودها