طمأن عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، المواطنين بشأن رغيف الخبز المدعم، مؤكدا أن سعره لن يتأثر بتحريك أسعار المحروقات.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» أن الحكومة لديها آلية لتعويض أصحاب المخابز عن زيادة أسعار السولار المستخدم في عملية الخبز.

ولفت إلى أن هناك تداعيات التي لا يشملها التعويض، موضحا أن أجرة المواصلات سترتفع على العامل الذي يأتي إلى المخبز، كما أن تكلفة نقل المستلزمات «المشال» سترتفع بدورها، واصفا السولار بـ «العمود الفقري للصناعة» وتأثيره يطال كل شيء.

وبشأن مصير الخبز السياحي بعد زيادة أسعار المحروقات، أوضح أن «الخبز الحر ليس ثابتا على مواصفة أو سعر موحد»، مشيرا إلى أن التسويق يعتمد على المنطقة التي يقع فيها المخبز.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح الجمعة، وذلك بزيادة قدرها جنيهان للتر لجميع أنواع البنزين، ليرتفع سعر بنزين 95 ليصل إلى 21 جنيها للتر بدلا من 19 جنيهًا، بينما سعر بنزين 92 بلغ 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، ووصل بنزين 80 إلى 17.25، والسولار إلى 17.50 جنيه للتر، وشملت الزيادات الغاز الطبيعي الذي ارتفع من 7 إلى 10 جنيهات.