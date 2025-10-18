نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى إشعار آخر

• في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة



أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن معبر رفح "لن يُفتح حتى إشعار آخر"، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال المكتب في بيان، نشر عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن رئيس الوزراء نتنياهو وجّه بعدم فتح معبر رفح "حتى إشعار آخر".

وأضاف أن "إعادة فتح المعبر ستُدرس فقط وفقاً للطريقة التي ستنفذ بها حركة حماس التزاماتها في ما يتعلق بإعادة جثامين المحتجزين وتنفيذ بنود الاتفاق المتفق عليه".

وكان من المقرر أن يُفتح معبر رفح الأربعاء الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة أن المعبر سيُعاد فتحه الاثنين المقبل لتمكين الفلسطينيين الراغبين بالعودة للقطاع.

ويأتي قرار نتنياهو مخالفا لما رجحه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، من أن معبر رفح سيفتح خلال بداية الأسبوع الحالي.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل، في 9 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وأنهى هذا الاتفاق حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 على مدى عامين، بدعم أمريكي، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البُنى التحتية في القطاع.