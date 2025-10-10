قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ووزير الشئون القانونية الأسبق، إن النزاع مع إثيوبيا نتاج «اعتدائها ومخالفتها لقواعد الأنهار الدولية والاتفاقيات المبرمة بشأن حوض النيل».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر «MBC مصر» مساء الخميس، إلى «تمادي إثيوبيا في مخالفة الشرعية الدولية والتزاماتها الدولية»، مؤكدا أن مصر «ما زالت تحاول بكل الطرق للوصول لتسوية لا تتنازل فيها عن شبر من حقها».

وأشاد بـ «المثابرة المصرية في الدفاع عن الحق»، مستشهدًا بالتجربة التاريخية في استرداد طابا، قائلا: «حينما تبقت هذه القطعة الصغيرة لا تريد إسرائيل أن تتركها، صممنا على انتزاعها مهما كان».

وأكد أن تلك «العقيدة المصرية الراسخة» تجلت بوضوح في «الحدث التاريخي» بوقف إطلاق النار في غزة، مشددا أن هذا الإنجاز «سيكتب لمصر والرئيس السيسي على موقفهم الصارم الذي لم يتغير من أول يوم لحرب الإبادة الإجرامية على فلسطين».

وأضاف أن الاتفاق يثبت أن مصر «كانت على حق» في المبادئ التي نادت بها منذ البداية، برفض التهجير، وضرورة دخول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن «كل هذه المبادئ مصر دافعت عنها وانتصرت في تحقيقها».