بحرية كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق 4 سفن دورية من فئة تشامسوري

قال مسئولون في كوريا الجنوبية، إن القوات البحرية تستعد اليوم الاثنين، لإطلاق 4 سفن دورية من فئة "تشامسوري"، يبلغ وزنها 230 طنا، ومجهزة بنظام قتالي متطور وقدرات مضادة للتشويش في محاولة لحماية سواحل البلاد بشكل أفضل.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن البحرية وإدارة برنامج المشتريات الدفاعية القول إن حفل إطلاق الدفعة الثانية من سفن الدورية من فئة "تشامسوري"، سيقام في حوض بناء السفن التابع لشركة إتش جيه لبناء السفن والإنشاءات في مدينة بوسان، على بعد نحو 330 كيلومترا جنوب شرق سول.

ويشار إلى أن أن سفينة الدورية البالغ طولها 45 مترا، والمعروفة أيضا باسم "سفن دورية من طراز باترول كيلر متوسطة الحجم"، مجهزة بصاروخ موجه عيار 130 ملم ومدفع بحري عيار 76 ملم، وتتميز بنظام قتالي متكامل وقدرات حرب إلكترونية متقدمة، بما في ذلك قدرات مضادة للتشويش لم تشهدها الدفعة السابقة.

ومن المقرر تسليم السفن للبحرية في الفترة ما بين أغسطس ونوفمبر من عام 2026، لنشرها في العمليات في المستقبل.