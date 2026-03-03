ترامب: أمريكا تمتلك إمدادات غير محدودة من الذخائر وقادرة على خوض الحروب إلى الأبد

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن مخزونات الذخائر الأمريكية من الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا "لم تكن أعلى أو أفضل من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى أن الإمدادات تكفي لخوض الحروب "إلى الأبد" وبنجاح كبير، معتبرًا أن هذه الذخائر أفضل من أسلحة معظم الدول الأخرى.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك إمدادات جيدة من الأسلحة عالية الجودة، لكنه أوضح أنها ليست بالقدر الذي يطمح إليه، لافتًا إلى أن كميات إضافية من هذه الأسلحة مخزنة في دول نائية.

وانتقد ترامب إدارة الرئيس جو بايدن، متهمًا إياها بصرف أموال ضخمة على أوكرانيا ومنحها أسلحة فائقة الجودة دون استبدال المخزون الأمريكي. وقال: "أنفقت إدارة بايدن مئات المليارات من الدولارات على دعم أوكرانيا، بينما لم تكلف نفسها عناء استبدال الأسلحة".

وأكد ترامب أن جهود إعادة بناء الجيش الأمريكي بدأت خلال ولايته الأولى وما زالت مستمرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونًا كافيًا وهي "مستعدة لتحقيق نصر ساحق".