سلسلة زلازل تضرب صقلية دون وقوع أضرار كبيرة

ضربت عدة زلازل المنطقة المحيطة بجبل إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، كان الأقوى من بينها بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، حسبما ذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين اليوم الأربعاء.

ولم تشر التقارير الأولية إلى وقوع أضرار كبيرة، ورغم ذلك تم إغلاق عدة مدارس كإجراء احترازي.

يشار إلى أن جبل إتنا البالغ ارتفاعه ما يربو على 3300 متر هو أكبر بركان نشط في أوروبا.

ووقع الزلزال الأقوى بعد الساعة 0700 صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) بقليل وشعر به أيضا سكان مدينة كاتانيا، التي تقع عن سفح إتنا ويقطنها 300 ألف نسمة.

وأمر العمدة إنريكو ترانتينو بإغلاق المدارس، لكن مطار المدينة ظل مفتوحا.