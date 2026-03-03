 الحرس الثوري الإيراني: تدمير مبنى ومقر قيادة القاعدة الجوية الأمريكية في البحرين - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مارس 2026 6:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الحرس الثوري الإيراني: تدمير مبنى ومقر قيادة القاعدة الجوية الأمريكية في البحرين


نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 6:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2026 - 6:41 ص

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير مبنى القيادة والمقر الرئيسي للقاعدة الجوية الأمريكية في مملكة البحرين.
وقال الحرس الثوري إن القوات البحرية نفذت الموجة الرابعة عشرة من عملية «الوعد الصادق 4»، والتي استهدفت القاعدة الجوية الأمريكية في منطقة الشيخ عيسى بالبحرين.
وأشار إلى أن الهجوم نُفذ بشكل ضخم باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ صباح اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن 20 طائرة مسيرة و3 صواريخ أصابت الأهداف المقصودة، مشيرا إلى تدمير مبنى القيادة والمقر الرئيسي للقاعدة الجوية الأمريكية وإشعال النيران في خزانات الوقود الخاصة بها.

نشرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية مقطعا مصورا، قالت إنه للهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في مملكة البحرين باستخدام صواريخ إيرانية ثقيلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك