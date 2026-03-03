الحرس الثوري الإيراني: تدمير مبنى ومقر قيادة القاعدة الجوية الأمريكية في البحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير مبنى القيادة والمقر الرئيسي للقاعدة الجوية الأمريكية في مملكة البحرين.

وقال الحرس الثوري إن القوات البحرية نفذت الموجة الرابعة عشرة من عملية «الوعد الصادق 4»، والتي استهدفت القاعدة الجوية الأمريكية في منطقة الشيخ عيسى بالبحرين.

وأشار إلى أن الهجوم نُفذ بشكل ضخم باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن 20 طائرة مسيرة و3 صواريخ أصابت الأهداف المقصودة، مشيرا إلى تدمير مبنى القيادة والمقر الرئيسي للقاعدة الجوية الأمريكية وإشعال النيران في خزانات الوقود الخاصة بها.

نشرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية مقطعا مصورا، قالت إنه للهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في مملكة البحرين باستخدام صواريخ إيرانية ثقيلة.



