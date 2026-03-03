رئيس مجلس النواب الأمريكي: الهجوم على إيران عملية دفاعية

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، مايك جونسون، إن الهجوم الأمريكي على إيران جاء كـ"عملية دفاعية" لأن إسرائيل كانت عازمة على التحرك بمفردها ضد طهران "سواء بدعم أمريكي أو بدونه".

جاء ذلك بعد إحاطة سرية في الكابيتول، أمس الإثنين، تركت المشرعين في حالة من الغموض بشأن الهدف والتكلفة والخطوات التالية للعملية الأمريكية ضد إيران، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشار جونسون إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واجه "قرارا صعبا للغاية"، بعدما تبين أن إيران ستنتقم فورا من الأفراد والممتلكات الأمريكية.

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، العضو البارز في لجنة الاستخبارات، إنه "لم يكن هناك تهديد وشيك للولايات المتحدة من قبل الإيرانيين، بل كان هناك تهديد لإسرائيل".

وقدم ماركو روبيو، وزير الخارجية، وبيت هيجسيث، وزير الدفاع، وآخرون إحاطة للمشرعين، لكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، وصف إجاباتهم بأنها "غير كافية تماما".

ومن المتوقع أن تطلب إدارة ترامب تمويلا إضافيا من الكونجرس لتغطية تكاليف العملية، وفق ما ذكره المشرعون.