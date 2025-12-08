وزير العمل يعقد اجتماعا مع ممثلي الصحة لبحث معايير تأهيل مهنة مساعد خدمات صحية

عقد وزير العمل محمد جبران، اجتماعًا مع مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد الجوهري، والرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري الدكتور محمد مصطفى لطيف، والدكتور إيهاب كمال المنسق العام بالمجلس الصحي والمشرف على منظومة التطوير المهني المستمر، والمستشار محمد منيسي المستشار القانوني بالمجلس الصحي ومستشار بمجلس الدولة، إلى جانب ممثلين عن النقابة العامة للتمريض والتطوير المهني المستمر بالمجلس الصحي المصري؛ للتوافق حول مهنة مساعد خدمات صحية ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالتدريب عليها من حيث المنهج والاختبارات وآليات التأهيل، نظرًا لأهمية هذه المهنة وارتباطها الوثيق بصحة المواطن وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية.

استعرض الاجتماع، الملامح الأولية لتطوير مسار التدريب لهذه المهنة الحيوية، إذ أكد وزير العمل، أهمية إعداد كوادر مدرّبة وفق معايير مهنية دقيقة تسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية.

وشدد على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط منظومة التدريب والاعتماد، بما يضمن توفير عمالة مؤهلة وقادرة على دعم القطاع الصحي بشكل فعّال.

وجرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين لتقديم المنهج الكامل لمهنة مساعد خدمات صحية ومعيار المهنة ونظام الاختبارات التي سيخضع لها المتدربون؛ تمهيدًا لاعتمادها والبدء في تنفيذ برامج التدريب.

كما يجري حاليًا الإعداد لإبرام بروتوكول تعاون رباعي بين وزارة العمل ووزارة الصحة والمجلس الصحي المصري ونقابة التمريض؛ بهدف الارتقاء بالمهنة إلى مستوى مهني رفيع وأكثر أمانًا في التعامل مع صحة المواطنين، وضمان توحيد الجهود بين الجهات المختصة لإنشاء منظومة تدريب واعتماد متكاملة.

وحضر الاجتماع، من وزارة العمل، محمد الجندي مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة، وضم وفد "الصحة"، والمجلس الصحي كلًا من الدكتورة ريم هشام عضو غرفة الاعتماد بالمجلس الصحي المصري، والدكتورة وفاء ربيع الشاذلي مدير عام إدارة التمريض بالمنوفية ونقيب تمريض المنوفية.