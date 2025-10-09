سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ترامب سيعلن الاتفاق وانهاء الحرب ضمن الضمانات

مصر وقطر وتركيا سيوقعون كضامنين للاتفاق

قال مصدر فلسطيني مشارك في المفاوضات إن جميع تفاصيل في مفاوضات شرم الشيخ بشأن خطة ترامب قد حُسمت.

وأكد المصدر لـ" الشروق " أن الضمانات التي تم تقديمها مرضية لوفد الفصائل المفاوض.

وأوضح أنه جرى التوافق على إعلان الرئيس الأمريكي للاتفاق وكذلك إنهاء الحرب بشكل كامل كنوع من الضمانات.

وكشف أن مصر وقطر وتركيا سيوقعون كضامنين على الاتفاق.

وذكر المصدر أن إسرائيل وفقا للاتفاق سيتواجد خلال المرحلة الأولى من الاتفاق داخل نحو ٤٢٪؜ من القطاع.

وأوضح المصدر أن الاجتماع النهائي جار حاليا، وربما يُعلن الاتفاق النهائي خلال ساعة.