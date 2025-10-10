الانسحاب الإسرائيلي التدريجي يكشف دمارا هائلا في مناطق واسعة بغزة

كشف الانسحاب الإسرائيلي الأولي من بعض مناطق مدينة غزة، الجمعة، عن حجم دمار هائل في الأحياء السكنية والبنى التحتية، حيث مسحت مناطق كاملة وحولتها إلى أنقاض.

ونشر ناشطون وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر حجم دمار غير مسبوق لحق بمناطق في مدينة غزة تراجعت منها قوات الجيش الإسرائيلي إلى مناطق تمركزها الجديدة داخل القطاع وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد مأساوية لأحياء ومربعات سكنية سوت إسرائيل منازلها ومنشآتها بالأرض، فضلا عن تجريف شوارعها.

محيط مسجد "سعيد صيام" في حي الشيخ رضوان شمال شرق مدينة غزة، كان أحد تلك المناطق، التي ألحق بها الجيش الإسرائيلي دمارا واسعا.

وظهرت المنشآت السكنية في تلك المنطقة مدمرة بالكامل فيما تعرض ما تبقى منها لقصف مدفعي ما جعلها غير قابلة للحياة.

كما سوت إسرائيل شرق منطقة بركة الشيخ رضوان بالأرض، بعدما دمرت المنازل والمباني بالكامل وجرفت الطرقات.

وكان الجيش الإسرائيلي، قبل أن يبدأ انسحابه التدريجي إلى مناطق تمركزه الجديدة بالقطاع، ينفذ عمليات نسف وتفجير مكثفة في عدة أحياء من المدنية منها الشيخ رضوان.

إلى جانب ذلك، فقد شهدت منطقة النفق أيضا شرق حي الشيخ رضوان دمارا واسعا وتجريفا في الطرقات، حيث تعرضت هذه المنطقة أيضا لعمليات نسف إسرائيلية سابقة.

وأظهرت مقاطع الفيديو دمارا هائلا حل بمنطقة النصر شمال غرب المدينة حيث آلاف المنازل دمرت بشكل كامل وجزئي، فيما سوى الجيش مربعات سكنية كاملة بالأرض.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت "القناة 12" العبرية الخاصة، إن الجيش الإسرائيلي يواصل انسحابه التدريجي داخل قطاع غزة على أن يستكمل خلال 24 ساعة الانسحاب إلى المواقع المحددة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وفق ما ذكر إعلام عبري.

وفجر الجمعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وهو ما يعني دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل فوري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ رسميا بعد موافقة إسرائيل (الحكومة) على صفقة الأسرى".

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ وفق خطة ترامب".

ولم يصدر إعلان رسمي من الحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي بشأن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ، واصل الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الفجر، شن هجماته على مناطق بقطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وفجر الخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحركة "حماس"، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.