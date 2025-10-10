قال الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، إن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، سواء في إطار خطة الرئيس ترامب أو المفاوضات الجارية في شرم الشيخ، يمثل من الناحية القانونية «إعلان مبادئ» حتى يتحول إلى اتفاق تنفيذي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر «MBC مصر» مساء الخميس، أن الإعلان الذي جاء بجهد كبير من الوسطاء وعلى رأسهم مصر، يشبه تماما «إعلان مبادئ كامب ديفيد» عام 1978، الذي شكل الأساس لاتفاقية السلام 1979.

وأشار إلى أن المفاوضات الجارية في شرم الشيخ تهدف إلى «تحويل هذه المبادئ إلى اتفاقيات تنفيذية وتفاصيل»، معتبرا أن وقف إطلاق النار والذي شكل «المرحلة الأولى» يجب أن تتبعها مفاوضات أخرى حول قضايا مثل تبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية.

وبشأن طبيعة «الضمانات» الدولية، شدد أنه «لا توجد قوة تنفيذية تجبر الدول على التنفيذ، في العلاقات الدولية»، موضحا أن التزام أي دولة بتعهداتها ينبع من «إرادتها السيادية»، كما أن «الأصل» أن الدول المحترمة والمتحضرة تلتزم باتفاقاتها.

وأكد أن الطرف المتضرر من حقه اتخاذ «مواقف كرد فعل» لمواجهة أي خرق للاتفاق،

والتي تشمل اللجوء للمجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها مجلس الأمن الذي «يجسد الشرعية» رغم الانتقادات الموجهة له، بالإضافة إلى «الرأي العام العالمي».

ونوه أن أي طرف يجرؤ على خرق الاتفاق بعد هذا التأييد العالمي الواسع سيواجه «سخطا عالميا رهيبا» ورفضا قد يؤدي إلى إجراءات مثل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

وأعرب عن أمله في أن استكمال التفاوض بنفس «روح حسن النية» كما حدث التوقيع على إعلان المبادئ من جميع الأطراف، مؤكدا أن الالتزام الكامل بالاتفاق يصب في مصلحة الجميع، المجتمع الدولي «لن يسمح بأي خلل يضر به».