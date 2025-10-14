رئيس وزراء بريطانيا: اتفاق شرم الشيخ خطوة تاريخية لوقف الحرب وإرساء السلام

أشاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما قاد إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال في كلمة أمام مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا تدعم تنفيذ خطة ترامب، مؤكدا أن اتفاق شرم الشيخ خطوة تاريخية من أجل وقف الحرب وإرساء السلام.

وأضاف أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على إدخال المساعدات بشكل مكثف، مع العمل على تأمين مستقبل أفضل لغزة ولإسرائيل على حدٍ سواء.

ولفت إلى أن استمرار السلام مهمة صعبة، ويجب تكثيف الجهود وتنفيذ خطة ترامب، واصفًا هذا الأمر بأنه تحدٍ غير بسيط.

وعبر ستارمر عن استعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار غزة بعد الدمار في القطاع الذي وصفه بأنه دمار يتجاوز التصور.

ولفت إلى أن بريطانيا مستمرة في العمل مع السلطة الفلسطينية بشأن الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها، مؤكدا حرص بلاده على استمرار الأمن في غزة ومراقبة وقف إطلاق النار من قِبل قوات دولية.

واعتبر أنه لا مستقبل لغزة ولا أمن لإسرائيل حال استمرار حركة حماس في ما زعم أنه "سفك الدماء وممارسة الترهيب"، موضحًا أن الفترة الحالية تمثل فرصة تاريخية من أجل حل الدولتين.

وشدد على أن ما سماها «إسرائيل آمنة» بجانب دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط، متابعًا: «علينا الاستمرار في تنفيذ خطة ترامب ودعم إيجاد أفق سياسي»,