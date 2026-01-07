سفيرة فلسطين لدى البرتغال تؤكد أهمية استمرار الدعم البرلماني البرتغالي لشعبنا

أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى البرتغال روان سليمان، خلال لقائها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية في البرلمان جوزيه سيزاريو، أهمية استمرار الدعم البرلماني البرتغالي للقضية الفلسطينية، وضرورة إبقاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة على جدول أعمال البرلمان.

واستعرضت سليمان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، من قصف وقتل للمدنيين وسياسات تجويع ومنع إدخال المساعدات إلى غزة، إلى جانب التصعيد في الضفة الغربية بما فيها القدس نتيجة الاستعمار والإجراءات القمعية، مشددة على وجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وإنهاء الاحتلال.

وشددت، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية-البرتغالية، مثمنة مواقف البرتغال الداعمة واعترافها بدولة فلسطين، داعية إلى مواصلة هذا النهج داخل البرلمان البرتغالي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، كما وجهت دعوة رسمية إلى سيزاريو لزيارة فلسطين.

من جانبه، جدد سيزاريو دعم بلاده لشعبنا ولجهود السلام والتنمية، مشيرا إلى دور البرتغال في تعزيز الحوار داخل الاتحاد الأوروبي، ومؤكدا أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية في هذه المرحلة، مستذكرا زيارته إلى قطاع غزة قبل نحو ثلاثين عاما، ومعربا عن أمله في مستقبل يسوده السلام لشعبنا.