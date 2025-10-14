الرئيس الألماني يطالب الأوروبيين بالإسهام سريعا في تحسين الأوضاع في غزة

أعرب الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، عن اعتقاده بأن على الدول الأوروبية أن تسهم سريعا في تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي تعرض لحرب إسرائيلية واسعة النطاق على مدار أكثر من عامين.

وخلال زيارة لمدينة أندرناخ بولاية راينلاند بفالس غربي ألمانيا، قال شتاينماير اليوم الثلاثاء: "علينا نحن الأوروبيين أن ندرك أنه يتوجب علينا القيام بدورنا في تثبيت الأوضاع وتهدئة الموقف العام".

وأضاف شتاينماير: "العملية التي تنتظرنا جميعاً، وليس فقط الرئيس الأمريكي، ستكون صعبة بما فيه الكفاية"، مشددا على أهمية أن "نسهم بسرعة في تحسين الوضع الإنساني"، مشيراً إلى أن ألمانيا أبدت استعدادها لذلك.

وتابع: "في الأسابيع المقبلة سيكون هذا المجال أحد المحاور الكبرى التي يجب أن نشارك فيها بإسهامنا، وسنشارك فعلاً".

وأعرب الرئيس الألماني، عن أمله في أن يكون من الممكن "تطوير رؤية سياسية شاملة لمنطقة الشرق الأوسط، ووضع تصورات حول كيفية تمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنباً إلى جنب في سلام".

وأشار شتاينماير، إلى أن الطريق إلى ذلك لا يزال طويلاً، مضيفا: "لكن المهم ألا نفقد الزخم الآن وأن نواصل العمل".

ووصف الرئيس الألماني، الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الذين كانوا في قبضة حركة حماس في غزة بأنه "يوم سعيد للغاية".

وأوضح أنه التقى سابقا بأقارب المحتجزين — الذين يحمل كثير منهم الجنسية الألمانية — أكثر من 7 مرات، مؤكدا أن الإفراج عنهم كان لهذا السبب أيضا قضية تهم ألمانيا على نحو خاص.