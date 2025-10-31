1625 شاحنة مساعدات ووقود تدخل غزة خلال أسبوع من معبر رفح

أدخلت الجهات الإشرافية 1625 شاحنة مساعدات لصالح قطاع غزة، عبر معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، منذ الأحد الماضي وحتى الخميس.

وأكد المصدر المختص عند معبر رفح البري أن من بين شاحنات المساعدات التي تم إدخالها، 38 شاحنة سولار و27 شاحنة غاز، بالإضافة إلى 3 شاحنات بنزين اللازمة لتشغيل المنشآت الحيوية.

وأضاف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس بلغ 10,772 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية، بحمولة إجمالية تُقدر بنحو 90 ألف طن تقريباً.

وأوضح أن الشاحنات التي تحمل الوقود بلغت 202 شاحنة منذ بدء الأزمة، محمّلة بأكثر من 5,500 طن من السولار والغاز والبنزين، لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.