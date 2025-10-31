عضو بالشيوخ: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة تاريخية وستكون الأعظم في العصر الحديث

قال النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر على أعتاب لحظة تاريخية جديدة مع افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، في حدث عالمي يترقبه الجميع، بحضور عدد من زعماء ورؤساء الدول والوفود الرسمية من مختلف القارات، ليكون شاهداً على عظمة الحضارة المصرية واستعادة مجدها أمام العالم.

وأكد الشلمة أن المتحف، الذي يُعد أكبر صرح أثري في العالم، يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم نموذج حضاري وتنموي متكامل يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعكس قوة مصر الناعمة وريادتها الثقافية والسياحية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستعدادات النهائية تمت بأعلى مستوى من التنظيم والدقة، وأن مشهد الافتتاح سيجسد صورة مصر الحديثة التي تصنع التاريخ وتلهم المستقبل، لتظل الحضارة المصرية منارة للعالم كما كانت عبر آلاف السنين.

وأضاف الشلمة أن الحفل احتفال بهوية وطن وإرث إنساني خالد، مؤكدًا قدرة مصر على تحويل الحلم إلى واقع مهما كانت التحديات، وأن المتحف سيكون مركزًا ثقافيًا وسياحيًا عالميًا يعيد رسم خريطة السياحة في المنطقة، ويجذب أنظار ملايين الزوار سنويًا بفضل مقتنياته النادرة وتنظيمه المتميز.

وأشار إلى أن الحفل يعد الأعظم في العصر الحديث، وأن التناغم بين أجهزة الدولة في الإعداد لهذا الافتتاح يعكس روح الإرادة المصرية الجديدة التي تجمع بين التخطيط والرؤية والإنجاز، لتواصل مصر كتابة فصل جديد من مجدها الحضاري أمام العالم أجمع.