سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع زلزال بقوة 7.4 درجات، الجمعة، قبالة سواحل جزيرة مينداناو جنوب الفلبين.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 20 كيلومترا شرق مدينة سانتياغو في الجزيرة.

وبلغت شدة الزلزال 7.4 درجات على مقياس ريختر، ووقع على عمق حوالي 60 كيلومترا.

ولم ترد تقارير فورية عن أي وفيات أو أضرار جراء الزلزال.

ووفق وسائل إعلام محلية، أصدر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي عقب الزلزال.

زلزال في بابوا غينيا الجديدة

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا آخر بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت التقارير أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات جنوب شرق جزيرة مانوس.

وتقع الفلبين وبابوا غينيا الجديدة في منطقة الزلازل بالمحيط الهادئ، المعروفة أيضا باسم "حلقة النار"، وتعدان من أكثر دول العالم عرضة للنشاط الزلزالي.

و في 30 سبتمبر الماضي، لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم في زلزال بقوة 6.9 درجات ضرب الساحل الغربي لمدينة بالومبون في الفلبين.