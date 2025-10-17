نيدفيد: المنافسة على الدوري ستكون بين الأهلي وبيراميدز

يرى كريم نيدفيد، متوسط ميدان سيراميكا كليوباترا ولاعب الأهلي السابق، أن المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي ستكون بين الأهلي وبيراميدز.

وقال كريم نيدفيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «المنافسة على الدوري هذا الموسم ستكون بين الأهلي وبيراميدز، بينما سيتنافس المصري وسيراميكا والزمالك على المركزين الثالث والرابع».

وتطرق كريم نيدفيد للحديث عن لاعبي الدوري، بقوله: «أشرف بن شرقي أفضل محترف في الأهلي هذه الفترة، ولم أتوقع انضمام إمام عاشور وزيزو إلى الأهلي».

وأضاف: «عبد الله السعيد بمثابة قدوة اللاعبين، يمنحهم الأمل خاصة وأنه في سن الـ40 ولديه استمرارية مميزة، ويركض بصورة دائمة في الملعب».

وتابع: «أنتوني موديست كان حالة خاصة، انطباعنا عنه أنه قادم من بوروسيا دورتموند، وبالفعل كان مميزًا في التدريبات، لكنه كان بعيد بدنيًا، وكان من الصعب أن يعود لحالته بسبب عامل السن».

وأوضح: «لم أتلق عرضًا رسميًا من الزمالك، ولا أعتقد أنني إذا تلقيت عرضًا من الزمالك سأوافق، لأنني مثلما قلت لك، هناك لاعبين تربوا داخل الأهلي، وسيكون صعبًا عليهم ذلك، والأمر نفسه للاعبين الذين تربوا في الزمالك».

وواصل: «كنت أتمنى استمرار رمضان صبحي في الأهلي، وأعتقد لا توجد احتمالية لعودته للفريق مرة أخرى».

وأتم: «اخترت الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا بسبب استقرار الإدارة، أيضًا علي ماهر كان سببًا في هذا القرار، لأنه دائمًا يحارب لأجل مصلحة اللاعبين، يجعلنا نقدم أفضل ما لدينا».