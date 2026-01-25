متطرفون يساريون يتبنون مسئولية الهجوم بالطلاء على منزل رئيس استخبارات ولاية ألمانية

بعد شن هجوم بالطلاء على منزل رئيس جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية بريمن شمالي ألمانيا، نُشر على الإنترنت خطاب تبنى فيه كاتبوه، غير المعروفين حتى الآن، المسئولية عن هذا الهجوم، وذلك حسبما ذكرت الشرطة. وأضافت الشرطة أن النص ظهر على منصة تابعة لتيار يساري متطرف.

وأوضح هؤلاء الأشخاص في خطابهم تفاصيل الهجوم الذي وقع ليلًا، معربين عن رفضهم المبدئي لجهاز حماية الدستور، كما وجه هؤلاء الأشخاص رسالة تهديد إلى رئيس الجهاز. وتقوم قسم أمن الدولة بالتحقق من صحة الخطاب.

وكان مجهولون ألقوا كرات زينة عيد الميلاد مملوءة بالطلاء على جدار منزل رئيس الجهاز ليل أمس السبت. كما تضررت سيارة -لا علاقة لها بالأمر- تعود لإحدى العائلات المجاورة، حيث حُطمت نوافذها وثُقبت إطاراتها. وأفادت الشرطة بعدم وقوع إصابات جراء الهجوم.

وأدانت وزيرة داخلية ولاية بريمن، إيفا هوجل، الهجوم بشدة، واعتبرته "تجاوزًا مطلقًا لكل الخطوط الحمراء". ووفقًا لتصريحات الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد تكون الجريمة مرتبطة بالكشف المشتبه به عن هوية شخص متعاون سري داخل الأوساط اليسارية المتطرفة. وأضافت هوجل أن الهجوم يُظهر أن الأجهزة الأمنية محقة في وضع المتطرفين المستعدين لاستخدام العنف في صميم اهتماماتها.