فخ التعادل يصطاد الهلال أمام الرياض في الدوري السعودي

سقط نادي الهلال السعودي في فخ التعادل الإيجابي أمام الرياض، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 18 لبطولة الدوري السعودي.

وجاء هدف الهلال السعودي في الدقيقة 26، عن طريق ماركوس ليوناردو، وأدرك الرياض هدف التعادل في الدقيقة 58 ،عن طريق ابراهيم بايش.

وتعرض مدافع الرياض، للطرد بالبطاقة الحمراء أمام الهلال، خلال الدقيقة 2+90 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذه النتيجة يحافظ الهلال علي صدارة الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، وارتفع رصيد الرياض الي النقطة الـ11 في المركز السادس عشر.

وفي نفس التوقيت، انتصر الفيحاء على الفتح بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري السعودي.