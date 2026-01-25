جوارديولا يمنح الضوء الأخضر لرحيل مرموش عن مانشستر سيتي

أصبح جناح مانشستر سيتي، عمر مرموش، محط أنظار فنربخشة التركي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بمهاجم جديد قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية.

ويأتي اهتمام النادي التركي بعد اقتراب يوسف النصيري من الانتقال إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة، عقب رفضه عروض إيفرتون ونوتنجهام فورست، ما دفع إدارة فنربخشة لتحويل تركيزها نحو مرموش.

وأشارت صحيفة "صباح" إلى أن بيب جوارديولا منح الضوء الأخضر لإمكانية رحيل اللاعب، خاصة بعد تعاقد مانشستر سيتي مؤخرًا مع أنطوان سيمينيو، مما يزيد من الشكوك حول فرص مشاركة مرموش هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يقدم فنربخشة عرضًا بقيمة نحو 30 مليون يورو، فيما تظل المفاوضات مستمرة، مع متابعة بايرن ميونيخ للوضع عن كثب.

وعلى الرغم من الاهتمام التركي، يُفضل مرموش البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى أستون فيلا أو توتنهام، ربما على سبيل الإعارة، بينما أبدى جالاتا سراي اهتمامًا عبر وسطاء.

وينتهي عقد مرموش مع مانشستر سيتي عام 2029، وقد غاب عن المشاركة الأساسية في عدد من مباريات هذا الموسم بسبب الإصابات ومشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.